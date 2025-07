Órgãos ambientais acompanham retirada de lixo em córrego em Padre Bernardo (GO)

A retirada de 42 mil metros cúbicos de lixo gerado pelo desmoronamento na empresa Ouro Verde, em Padre Bernardo (GO) já começou. A operação é realizada pelos proprietários da empresa sob supervisão da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás. O prazo para a conclusão da retirada é até 15 de setembro. Além disso, a empresa deve criar canais com a comunidade e monitorar semanalmente a qualidade da água afetada por metais pesados.



