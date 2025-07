Pacientes denunciam furtos dentro do Hospital Regional de Ceilândia (DF)

A Polícia Civil investiga furtos a pacientes no Hospital Regional de Ceilândia (DF) e no Hospital Regional de Taguatinga (DF). Quatro vítimas relataram o desaparecimento de suas alianças após serem atendidas por um enfermeiro. Wesley, uma das vítimas, relatou que após ser medicado, acordou sem sua aliança. Janaína teve experiência similar, com o enfermeiro alegando ser necessário retirar o anel.



A Secretaria de Saúde do Distrito Federal afastou o profissional até a conclusão da investigação. O inquérito está em andamento na 15ª Delegacia de Ceilândia e envolve acusações sobre administração indevida de medicação.



