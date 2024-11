Pai e filha são baleados e mortos na manhã desta quinta (24) em Ceilândia, no DF

Um homem de 51 anos e sua filha de 32 anos foram mortos na manhã desta quinta-feira (24) no Distrito Federal. O caso aconteceu em Ceilândia, por volta de 6h30, na QNN 06 conjunto N. Segundo informações apuradas com os policiais, o homem estava em frente de sua casa quando um suspeito chegou armado e atirando. A filha, que estava dentro de casa, ouviu os disparos e saiu para ver o que acontecia, sendo também alvejada. Pelo menos 12 tiros foram dados com uma pistola 9 mm de calibre restrito.