Pais denunciam retirada de placa de identificação de túmulo do filho no Campo da Esperança

A família de Luiz Felipe de Rolim Rocha afirma que a administração do cemitério Campo da Esperança da Asa Sul removeu, sem aviso, a placa de identificação e os itens decorativos do túmulo do filho, que faleceu aos 32 anos. Ao visitar o local, a mãe encontrou tudo removido e alegou que a placa estava dentro dos padrões exigidos. Em resposta, a administração declarou que a remoção aconteceu devido a uma suposta não conformidade com as normas, afirmando que as placas devem ser compradas diretamente com a concessionária. Inconformada, a mãe registrou um boletim de ocorrência por furto e planeja processar a empresa por práticas de venda casada.