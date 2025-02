Paranoá supera Real Brasília em jogo emocionante pelo Candangão 2025

No último sábado, o Paranoá e o Real Brasília disputaram uma partida intensa , sob calor de 30 graus. Aos 19 minutos, Daniel Guerreiro marcou o primeiro gol, colocando o Paranoá em vantagem. O primeiro tempo finalizou em 1 a 0. No segundo tempo, Rafinha ampliou o placar para o Paranoá, enquanto Gabriel Silva marcou para o Real Brasília, encerrando o jogo em 2 a 1. A vitória garantiu ao Paranoá três pontos e uma posição entre os quatro primeiros da tabela. "Estamos jogando de igual para igual, só precisamos acertar o último passe", comentou um torcedor do Real Brasília.



