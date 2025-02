Parceria entre secretarias visa incluir população em situação de rua no mercado de trabalho

Uma parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Social e do Trabalho irá cadastrar pessoas em situação de rua para facilitar o acesso ao mercado de trabalho. O objetivo é destinar 2% das vagas em licitações públicas a esse público. A Secretaria de Desenvolvimento será responsável pelo cadastramento e acompanhamento dos beneficiários, enquanto a Secretaria do Trabalho organizará contratos com empresas e analisará os candidatos para encaminhamento à qualificação necessária. Essa ação busca promover a inclusão social, a autonomia financeira e a dignidade, ressocializando esse grupo e garantido uma vida mais assistida.



