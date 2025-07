Parque Ana Lídia é revitalizado e segue aberto ao público

O Parque Ana Lídia, um dos cartões postais de Brasília, está passando por obras de revitalização pelo programa Renova DF. As reformas incluem a troca da areia e reparos nos brinquedos, com conclusão prevista para a próxima semana, segundo o subsecretário Nivaldo Félix. Embora alguns equipamentos ainda estejam isolados para garantir a segurança das crianças, o parque permanece aberto ao público.



Além disso, novos espaços, como uma pista de skate e quadras esportivas, também serão reformados. Nivaldo destacou a importância de manter o parque sempre revitalizado para proporcionar lazer e memórias afetivas às famílias. As reformas buscam padronizar e melhorar a infraestrutura, beneficiando toda a comunidade do Distrito Federal.



