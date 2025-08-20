Parque da Cidade recebe novas churrasqueiras em reforma
Churrasqueiras são instaladas para comemorar os 47 anos do Parque da Cidade
O Parque da Cidade em Brasília passará por reformas para celebrar seus 47 anos, o que inclui a instalação de 48 novas churrasqueiras. As antigas foram demolidas, e as novas estruturas estão sendo construídas nos estacionamentos 2, 3, 4 e 5. Além das churrasqueiras duplas, haverá mesas e cadeiras para visitantes.
Segundo a administração, embora inicialmente não seja necessário agendar o uso das churrasqueiras, essa medida poderá ser adotada caso a gestão de lixo demande. "É importante que as pessoas tenham consciência e cuidem do seu lixo", ressaltou o administrador Todi Moreno.
