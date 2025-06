Parques infantis em Samambaia Norte (DF) estão abandonados e colocam crianças em risco

A expansão de Samambaia Norte (DF) sofre com a falta de manutenção nos parques infantis. Sandra, uma moradora, destaca que, desde 2012, os oito parquinhos da área não foram mantidos, deixando muitas crianças sem opções de lazer.



Augusto, pai de duas crianças, relata que o local virou sinônimo de tristeza e perigo, com brinquedos enferrujados e muito lixo. Além dos riscos físicos, há preocupação com a saúde devido ao acúmulo de água, que pode proliferar o mosquito da dengue. Os moradores pedem que a administração local tome providências para revitalizar esses importantes espaços comunitários.



