Parques públicos do DF ficarão fechados para dedetização 1º e 4 de julho

O Instituto Brasília Ambiental programou o fechamento de diversos parques para dedetização entre 1º e 4 de julho. No dia 1º, serão fechados o Parque Ecológico do Gama, o Distrital do Gama e o Parque Ecológico do Paranoá. No dia 2, será a vez do Parque do Tororó, a Ermida Dom Bosco, o Parque Ecológico Ezechias Heringer e o Parque Ecológico de Águas Emendadas.



No dia 3, a dedetização ocorrerá no Parque Ecológico do Cortado, Saburo Onoyama, Taguatinga, Águas Claras e Três Meninas. Por fim, no dia 4, os trabalhos ocorrerão na Estação Ecológica de Águas Emendadas e no Parque Ecológico Veredinha. O calendário completo está disponível no site do instituto.



