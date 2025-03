Parte do estacionamento 10 no Parque da Cidade é interditado por causa de poste energizado

No Parque da Cidade, em Brasília, um poste com fios expostos levou ao isolamento de uma área movimentada. A situação preocupa quem frequenta o local, conhecido por academias e eventos de corrida. Após incidentes fatais recentes envolvendo postes energizados, a CEB enviará uma equipe para resolver o problema. A população é incentivada a relatar falhas na iluminação através dos canais oficiais para evitar novos acidentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!