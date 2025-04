Páscoa deve aquecer comércio no DF, com expectativa de alta de até 12,5% nas vendas

A Páscoa é celebrada mundialmente e, no Brasil, o chocolate é um item central. Pesquisa do instituto Fecomércio-DF (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal) indica que as vendas do produto devem aumentar até 12,5% em 2025. Mais de 70% dos entrevistados planejam presentear, com gasto médio previsto de R$ 233. Ovos de chocolate são os mais procurados, seguidos por bombons e barras.



O comércio está diversificando opções para atender diferentes preferências e faixas de preço. De acordo com Ariane Reis, que trabalha no setor, os ovos de colher são um destaque: "o brasileiro gosta do creme, sabe? Daquela sensação de dar aquela colherada”. Apesar do aumento no preço do cacau, comerciantes optam por uma menor lucratividade para não deixar de comemorar a data.



