Passageira fala sobre ameaça de bomba em voo que pousou de emergência em Brasília

Uma aeronave da companhia Azul, que partiu de São Luís do Maranhão com destino a Campinas, realizou um pouso de emergência em Brasília devido a uma ameaça de bomba. Segundo uma passageira, um bilhete informando sobre a suposta bomba foi encontrado no banheiro.



A Polícia Federal investiga o caso e, após uma varredura sem detecção de explosivos, os 170 passageiros aguardam orientações da companhia aérea no aeroporto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!