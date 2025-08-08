Logo R7.com
Passageira fala sobre ameaça de bomba em voo que pousou de emergência em Brasília

Nas redes sociais, a mulher informou que um bilhete informando sobre a suposta bomba foi encontrado no banheiro

DF no Ar|Do R7

Uma aeronave da companhia Azul, que partiu de São Luís do Maranhão com destino a Campinas, realizou um pouso de emergência em Brasília devido a uma ameaça de bomba. Segundo uma passageira, um bilhete informando sobre a suposta bomba foi encontrado no banheiro.

A Polícia Federal investiga o caso e, após uma varredura sem detecção de explosivos, os 170 passageiros aguardam orientações da companhia aérea no aeroporto.

