Passageira fala sobre ameaça de bomba em voo que pousou de emergência em Brasília
Nas redes sociais, a mulher informou que um bilhete informando sobre a suposta bomba foi encontrado no banheiro
Uma aeronave da companhia Azul, que partiu de São Luís do Maranhão com destino a Campinas, realizou um pouso de emergência em Brasília devido a uma ameaça de bomba. Segundo uma passageira, um bilhete informando sobre a suposta bomba foi encontrado no banheiro.
A Polícia Federal investiga o caso e, após uma varredura sem detecção de explosivos, os 170 passageiros aguardam orientações da companhia aérea no aeroporto.
