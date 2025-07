Passageiro é preso com drogas em ônibus de turismo durante fiscalização

Um homem foi preso sob suspeita de tráfico de drogas na região do entorno. A Polícia Civil de Goiás identificou que ele levava skunk, uma droga derivada da maconha, de Uberlândia para Cristalina. A prisão ocorreu dentro de um ônibus de turismo na BR-050, e o suspeito foi detido em flagrante com uma grande quantidade da substância, sendo conduzido à delegacia. Ele pode enfrentar uma pena de até 15 anos de prisão.



