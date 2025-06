Passageiro em surto é contido por agente do Detran dentro de ônibus no DF

Uma agente do Detran e passageiros tiveram de conter um homem em surto psicótico dentro de um ônibus na noite da última sexta-feira. O incidente ocorreu na linha BRT da Santa Maria. Após acionar as autoridades, o motorista e alguns passageiros retiraram o homem do veículo. O Corpo de Bombeiros o levou à UPA, onde confirmaram o surto e o consumo de álcool. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!