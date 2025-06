Passagens subterrâneas de Brasília passam por reforma

A Novacap iniciou a reforma das passagens subterrâneas no Plano Piloto de Brasília, começando pela estrutura da quadra 102 da Asa Sul. O projeto inclui pintura, recomposição de piso e melhoria da iluminação, com um investimento de cerca de R$ 4 milhões. A última reforma significativa foi há mais de uma década.



