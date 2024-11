Passeio ciclístico promove saúde e chama atenção para prevenção de acidentes

Passeio ciclístico promovido pelo DER e Detran-DF, chamou atenção para os cuidados com a saúde e prevenção de acidentes. Praticar atividade física é importante e traz inúmeros benefícios para a saúde. Pedalar não é diferente, seja para lazer ou como meio de transporte. No entanto, a prática dessa atividade deve ser feita com consciência, tanto pelos ciclistas quanto pelos pedestres e motoristas, para garantir a segurança de todos. Confira todos os detalhes na reportagem.