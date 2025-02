Patinetes elétricos com aluguel de R$ 0,25 por minuto chegam para fase de testes no DF

A Semob (Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal) iniciou testes com 672 patinetes elétricos nas regiões de Águas Claras e Plano Piloto, operados pela empresa JET. O pagamento é por minuto e o uso é recomendado em áreas com velocidade limitada a 40 km/h. O Secretário de Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves, explica que o cadastro pode ser feito pelo QR Code disponível nos patinetes e que o primeiro acesso tem um custo de R$ 1,99. O projeto visa melhorar a mobilidade urbana incentivando formas de transporte sustentáveis.