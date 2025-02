Pedestre é atropelado por moto no P Sul, e três pessoas ficam feridas

Três pessoas ficaram feridas em um atropelamento no P Sul, em Ceilândia. O acidente envolveu um pedestre de 47 anos, que sofreu um corte na cabeça e arranhões ao ser atropelado por uma moto, sendo encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia. O motociclista, de 32 anos, foi levado para o Hospital de Taguatinga com cortes no braço e dores nas pernas. Já a passageira, de 26 anos, se queixou de dores no tornozelo e ombro direito.