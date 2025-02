‘Pedi pra Parar, Parou!': MPDFT lança campanha de combate à importunação sexual no Carnaval

O Ministério Público do Distrito Federal lançou a campanha "Pedi pra Parar, Parou" para combater a importunação sexual durante o carnaval. Neste ano, a iniciativa será implementada em 62 blocos carnavalescos, com distribuição de materiais como bottons e leques. Eduardo Sabo, procurador distrital, ressalta: "Importunação sexual é crime. As mulheres precisam ser respeitadas". As forças de segurança estarão de prontidão para atender as denúncias, garantindo que todos desfrutem da folia com respeito.



