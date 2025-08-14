Logo R7.com
Pedido de pizza ajuda mulher a escapar de violência doméstica no Entorno do DF

Os policiais encontraram a mulher trancada em um quarto com seus dois filhos após terem sofrido agressão

DF no Ar|Do R7

Um pedido feito por uma mulher ao telefone para solicitar uma pizza foi identificado como um pedido de socorro por um policial em Luziânia, Entorno do DF. O oficial acionou imediatamente o 33º Batalhão da Polícia Militar.

Ao chegar à residência, os policiais encontraram a mulher trancada em um quarto com seus dois filhos, após terem sofrido agressão. O companheiro dela estava fora da casa. A ação rápida das autoridades garantiu a segurança da família.

