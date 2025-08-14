Pedido de pizza ajuda mulher a escapar de violência doméstica no Entorno do DF
Os policiais encontraram a mulher trancada em um quarto com seus dois filhos após terem sofrido agressão
Um pedido feito por uma mulher ao telefone para solicitar uma pizza foi identificado como um pedido de socorro por um policial em Luziânia, Entorno do DF. O oficial acionou imediatamente o 33º Batalhão da Polícia Militar.
Ao chegar à residência, os policiais encontraram a mulher trancada em um quarto com seus dois filhos, após terem sofrido agressão. O companheiro dela estava fora da casa. A ação rápida das autoridades garantiu a segurança da família.
