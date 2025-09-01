Logo R7.com
Perigos digitais: como a internet expõe crianças e adolescentes à pedofilia

A PF aumenta as operações contra crimes cibernéticos, evidenciando os perigos do uso inadequado da tecnologia por jovens

DF no Ar|Do R7

A série "Conexões Perigosas" revela como a tecnologia facilita a aproximação entre criminosos e jovens. Um pai compartilha sua experiência ao descobrir que sua filha de 13 anos havia desaparecido para encontrar um homem mais velho conhecido pela internet.

No Brasil, 93% das crianças acessam a internet sem supervisão, tornando-se vulneráveis. A Polícia Federal aumenta as operações contra crimes cibernéticos, evidenciando os perigos do uso inadequado da tecnologia por jovens.

Segundo o pai, "alguma coisa tinha falhado" e isso destaca a importância de uma supervisão mais rigorosa e conversas abertas entre pais e filhos sobre os riscos online.

