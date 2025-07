Período seco intensifica queimadas e bombeiros combatem 38 focos de incêndio em um único dia no DF

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal atendeu 38 focos de incêndio em um único dia. O período seco, que vai até setembro, é propício para incêndios devido à combinação de altas temperaturas e baixa umidade.



Grande parte dos incêndios é causada por negligência ou ações criminosas por parte da população. No ano passado, cerca de 45% da flora foi destruída por queimadas criminosas. As autoridades aconselham a não queimar lixo, acender fogueiras ou descartar bitucas de cigarro na vegetação para prevenir novos incidentes.



