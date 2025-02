Personal trainer surpreende noiva com pedido de casamento na academia

Durante o treino em uma academia de Vicente Pires, no Distrito Federal, Andreia Dias foi surpreendida por André Ferraz com um pedido de casamento especial, acompanhado por músicos do Teatro Nacional de Brasília. Sem suspeitar de nada, ela aceitou o pedido emocionada. O casal planeja o casamento para 10 de maio. Além do anel, Andreia recebeu de presente uma bicicleta, que há tempos desejava.