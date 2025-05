Pesquisa do GDF vai identificar violência, bullying e preconceito nas escolas públicas do DF

O Governo do Distrito Federal lançou uma pesquisa para abordar o bullying no ambiente escolar. A pesquisa visa mapear as situações de violência, preconceito e discriminação nas escolas públicas do Distrito Federal. O objetivo é reunir dados essenciais para formular políticas públicas mais eficazes, contribuindo para a proteção de toda a comunidade escolar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!