Pesquisa mostra aprovação de refeições em restaurantes comunitários do DF

Uma pesquisa abrangendo mais de 7 mil pessoas mostrou que 75% dos frequentadores dos restaurantes comunitários do Distrito Federal avaliam positivamente a qualidade das refeições. No restaurante comunitário do Varjão, é possível tomar café da manhã por R$ 0,50, almoçar por R$ 1 e jantar também por R$ 0,50.



A subsecretária de segurança alimentar enfatiza o empenho em manter a qualidade elevada das refeições, mencionando a importância de oferecer pratos equilibrados e saborosos. "Garantir segurança alimentar é fornecer comida de qualidade e em quantidade adequada", destacou.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!