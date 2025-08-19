Pesquisa mostra que Geração Z prioriza manter contas em dia e nome limpo no Serasa

Uma pesquisa da Serasa revela que a Geração Z está no objetivo da busca por manter o nome limpo. De janeiro a julho de 2025, houve um aumento de 49% na negociação de dívidas entre jovens de 18 a 25 anos. No Distrito Federal, mais de 26 mil jovens renegociaram suas dívidas nesse período.



Apesar do crescimento geral da inadimplência no Brasil, muitos jovens estão engajados em regularizar suas finanças, favorecidos pela familiaridade com meios digitais e pela educação financeira.



Os principais tipos de dívida incluem cartões de crédito e contas de consumo, como água e luz. Essa postura proativa pode garantir melhores oportunidades de crédito no futuro.



