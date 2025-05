Pesquisa revela que 50% dos alunos de escolas públicas do DF já sofreram bullying

Uma pesquisa recente indica que o bullying é um problema significativo nas escolas brasileiras, incluindo o Distrito Federal. O estudo envolveu mais de 900 alunos do ensino médio da rede pública e revelou que metade deles já sofreu bullying. Em 57% dos casos, o caso ocorreu junto com outras formas de violência, como racismo e homofobia.



A pesquisa destacou ainda que 38% dos estudantes já deixaram de ir à escola devido a esse tipo de violência. Os resultados foram apresentados a representantes das secretarias de Educação e Justiça e do batalhão escolar da Polícia Militar do Distrito Federal, com o objetivo de desenvolver políticas públicas para enfrentar esta questão.



De acordo com o estudo, estudantes e gestores escolares foram ouvidos para entender a raiz do problema e encontrar soluções eficazes para proteger a juventude nas escolas.



