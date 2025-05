Pesquisa revela que Brasil tem a maior diversidade genética do mundo

Um estudo publicado na revista Science identificou o Brasil como o país com a maior diversidade genética do mundo. Sequenciamento de larga escala analisou bilhões de bases genéticas de 2.700 indivíduos, revelando 8,7 milhões de variações genéticas inéditas.



A pesquisa destaca como as influências africanas, indígenas e europeias moldaram as características regionais da população brasileira. Um exemplo dessa diversidade é a família franco-brasileira composta por Thais e Guillaume, que mistura costumes e heranças genéticas. Seus três filhos têm diferentes personalidades e características físicas, refletindo a complexa miscigenação do país.



Além de explorar as origens e migrações que formaram o país, o estudo também pode impulsionar avanços significativos na medicina personalizada e no desenvolvimento de políticas públicas inclusivas. Com a ajuda da bioinformática e da inteligência artificial, as informações genéticas poderão ser usadas para prever predisposições a doenças e melhorar a saúde pública no Brasil.



