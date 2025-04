Pessoas em situação de rua conquistam emprego por meio de iniciativa do GDF

Recentemente, oito pessoas que viviam em situação de rua foram contratadas por empresas parceiras do GDF, que reservam 2% das vagas para vulneráveis. Entre os novos contratados está Ubledson Tenório, de 53 anos, que agora trabalha como ajudante geral, após passar quatro meses nas ruas.



Ele expressa gratidão por essa oportunidade, destacando que muitas pessoas nas ruas são capacitadas, mas enfrentam dificuldades no mercado de trabalho. A iniciativa demonstra a importância de abrir portas para aqueles que buscam mudar suas vidas através do trabalho.



