Petrobras anuncia redução, mas preço da gasolina segue alto nas bombas; entenda o motivo

A redução de 5,6% no preço da gasolina anunciada pela Petrobras ainda não se reflete nos postos do DF. Em um posto na Quadra 2 de Sobradinho(DF), a gasolina continua a R$ 6,67. O Ministério de Minas e Energia pediu ações para garantir que a queda chegue aos consumidores. Procon recomenda que os consumidores façam denúncias com fotos e notas fiscais. Segundo o presidente do Sindipostos, Paulo Tavares, os postos repassaram uma redução menor atribuída às distribuidoras.



