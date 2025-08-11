Piloto perde controle de planador e bate em árvore em Formosa (GO)

Um piloto de um planador perdeu o controle da aeronave ao pousar e colidiu com uma árvore próximo ao Setor Sul na cidade de Formosa (GO), Entorno do DF. Os bombeiros chegaram ao local e encontraram a vítima consciente, que apresentava dores na lombar e contusões no braço e na perna direita. O piloto foi encaminhado para o hospital.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!