R7 Brasília

Piloto perde controle de planador e bate em árvore em Formosa (GO)

Bombeiros chegaram ao local e encontraram a vítima consciente, que apresentava dores na lombar e contusões no braço e na perna direita

DF no Ar|Do R7

Um piloto de um planador perdeu o controle da aeronave ao pousar e colidiu com uma árvore próximo ao Setor Sul na cidade de Formosa (GO), Entorno do DF. Os bombeiros chegaram ao local e encontraram a vítima consciente, que apresentava dores na lombar e contusões no braço e na perna direita. O piloto foi encaminhado para o hospital.

