Pistache é tendência na gastronomia brasileira e importação movimenta milhões de dólares

O pistache conquistou rapidamente os paladares dos brasileiros. Do salgado ao doce, a procura pela noz reflete uma tendência global de valorização de alimentos ricos em nutrientes e com alto apelo gastronômico. Também impulsionou as importações do Brasil em mais de US$ 8 milhões. A equipe do DF no Ar foi conferir de perto o sucesso do pistache na confeitaria.