Placa de metal se solta e quase atinge motorista na Ponte JK, em Brasília

Um motorista registrou um incidente na Ponte JK, em Brasília , quando uma placa de metal se soltou e voou em direção ao seu carro. O acidente ocorreu durante obras para troca das juntas de dilatação da ponte. A Novacap informou que a movimentação intensa da estrutura causou o rompimento da chapa soldada.



"Essa placa pesada poderia ter causado um acidente extremamente grave", comentou o motorista. Apesar do susto, ninguém ficou ferido no ocorrido. As manutenções são realizadas à noite para evitar transtornos no trânsito local.



