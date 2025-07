Planejamento financeiro: Serasa lança HUB para organização das finanças

O Serasa lançou o HUB com simuladores e ferramentas para auxiliar na organização financeira. O espaço de conexão conta com diversas ferramentas como planilhas e calculadoras.



Os usuários podem acessar essas ferramentas no site do Serasa para ajudar na gestão de gastos e metas financeiras. Especialistas alertam para a importância do planejamento financeiro. Pesquisa aponta que apenas quatro em cada dez brasileiros revisam suas finanças.



