Planetário de Brasília de programação gratuita durante as férias

O Planetário de Brasília está oferecendo atividades especiais para crianças durante as férias. Os visitantes podem participar de simulações espaciais e interagir com meteoritos. O local conta com projeções sobre o sistema solar e oficinas educativas.



O funcionamento é gratuito, de terça a domingo, das 7h30 às 19h. Além disso, há telescópios disponíveis na parte externa do planetário para observação. Um visitante comentou: "Eles nos puxam para sair de casa e aproveitar. É muito bom participar com eles em diversas atividades, conhecendo pontos turísticos da cidade."



