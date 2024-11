Planetário de Brasília tem exposição sobre nanossatélite feito na UnB

O Planetário de Brasília abre exposição para visitantes conhecerem a réplica do nanossatélite brasileiro que viajou pelo espaço por dois anos. A exposição no planetário de Brasília tem painéis interativos, vídeo na cúpula 360 que mostra o lançamento e a réplica do satélite, em formato de um cubo com 10 cm de lado e pesando cerca de 1 kg. O original se desintegrou na atmosfera quando a missão terminou.