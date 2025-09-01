PM é agredido no Gama (DF) e afirma que teve arma roubada por criminosos

Uma câmera de segurança registrou um policial militar sendo agredido por dois homens no Setor Leste do Gama. O incidente ocorreu na madrugada de sexta-feira (29) quando o PM foi surpreendido por cinco indivíduos que o agrediram e roubaram sua arma.



Após a ação, um dos autores devolveu a arma à 14ª delegacia da região acompanhado de seu pai e advogado. A investigação sobre os outros quatro envolvidos ainda está em andamento.



