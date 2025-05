PM evita cárcere privado de idosa durante invasão no Cruzeiro, em Brasília

No Cruzeiro Novo, em Brasília, um homem foi preso em flagrante após tentar invadir o apartamento de uma idosa na noite do último sábado (10). A ação rápida da Polícia Militar ocorreu após denúncia de invasão. O suspeito foi surpreendido ao tentar entrar pela janela do imóvel.



Ele tentou fugir, mas foi capturado na garagem do prédio. O homem sofreu ferimentos e recebeu atendimento médico. A vítima, uma idosa, apresentava sinais de abalo emocional. Segundo a polícia, o suspeito já tem passagens criminais e estava possivelmente buscando algo para furtar. Os bombeiros também foram acionados para prestar auxílio no local.



