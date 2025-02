PM transforma casa em espaço para cursinho gratuito no Entorno do DF

Um policial militar de Goiás transformou a própria casa, na Cidade Ocidental, em um cursinho gratuito após superar desafios para passar em um concurso público em 2014. O idealizador do projeto, Fernando Curvello, conta que já ajudou mais de 500 alunos e visa preparar pessoas para concursos, promovendo mudanças de vida por meio da educação. Alunos destacam a qualidade das aulas e o impacto positivo do projeto. O professor Atos Hiago Correia, que também colabora no cursinho, ressalta que a união em prol da educação pode realmente mudar histórias em todo o país.