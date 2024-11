PMDF encontra 13 pássaros silvestres em situação ilegal no Sol Nascente

O Batalhão de Policiamento Ambiental da PMDF encontrou 13 pássaros silvestres em situação ilegal, numa chácara do Sol Nascente. Os animais estavam em gaiolas escondidas no fundo da casa, separados por espécie. Os militares chegaram ao local após o recebimento de denúncia anônima.



O dono da chácara assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência por crime contra a fauna. As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, para receber atendimento veterinário.