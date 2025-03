PMDF inaugura novo espaço para capacitação física e formação de militares

A Polícia Militar do Distrito Federal inaugura a primeira fase do novo Centro de Capacitação Física. O local oferece várias quadras poliesportivas, visando melhorar o preparo físico e emocional dos policiais. A Comandante-Geral Ana Paula Barros destacou a importância do projeto e anunciou planos de expansão para incluir um ginásio moderno e um complexo aquático.



