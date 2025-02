PMs são acionados por vizinhos e encontram idoso caído com traumatismo cranioencefálico

Na noite do último sábado (1), um idoso foi resgatado por policiais em seu apartamento no Sudoeste (DF). A ação ocorreu após um vizinho ouvir gemidos vindos do local e acionar os militares. Ao chegarem, os agentes também escutaram os sons e, sem resposta ao tocarem a campainha, arrombaram a porta. Na varanda, encontraram o idoso caído e confuso, com traumatismo cranioencefálico decorrente da queda. Ele foi levado ao hospital para exames e cuidados médicos.