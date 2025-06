Poda de árvores bloqueia entrada de casa e causa transtornos a moradores do Guará (DF)

Moradores do Guará (DF) enfrentam dificuldades após a poda de árvores realizada por uma empresa de energia bloquear o acesso a duas residências. "Fiquei quarenta minutos olhando a situação. É inacreditável", disse Alexandre, um dos moradores afetados.



A empresa alegou que a poda em propriedades privadas é responsabilidade dos proprietários, mas interveio devido à proximidade das árvores com fios elétricos. Matheus, outro morador afetado, relatou ter esperado meses pela poda. Frente à situação, os moradores planejam remover os galhos para liberar o acesso.



