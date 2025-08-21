Poeira na Colônia Agrícola 26 de Setembro afeta moradores
Moradores pedem asfaltamento das vias para solucionar problema de saúde pública
Moradores da Colônia Agrícola 26 de Setembro, em Vicente Pires (DF), enfrentam sérios problemas devido à poeira durante a estiagem. Isadora, uma residente local, destaca que a situação é especialmente difícil para as crianças que utilizam o transporte escolar, sofrendo provocações e doenças respiratórias.
A administração mencionou medidas paliativas, como quebra-molas para diminuir a velocidade dos veículos, mas a comunidade clama por uma solução definitiva, como o asfaltamento das vias.
