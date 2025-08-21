Poeira na Colônia Agrícola 26 de Setembro afeta moradores

Moradores da Colônia Agrícola 26 de Setembro, em Vicente Pires (DF), enfrentam sérios problemas devido à poeira durante a estiagem. Isadora, uma residente local, destaca que a situação é especialmente difícil para as crianças que utilizam o transporte escolar, sofrendo provocações e doenças respiratórias.



A administração mencionou medidas paliativas, como quebra-molas para diminuir a velocidade dos veículos, mas a comunidade clama por uma solução definitiva, como o asfaltamento das vias.



