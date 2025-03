Polícia Ambiental busca por lobo-guará no Lago Sul

A Polícia Militar do Distrito Federal busca um lobo-guará avistado em várias regiões. O aspirante Bueno informou que o animal não é agressivo e tem comportamento furtivo, atacando apenas se acuado. "Não há necessidade de preocupação excessiva", enfatizou. A orientação é manter distância, evitar contato e acionar o 190. No Lago Sul, onde o animal foi visto, as autoridades continuam monitorando a situação.



