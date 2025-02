Polícia Ambiental faz flagrantes de desmatamento em diferentes regiões do DF

A Polícia Militar Ambiental fez diferentes flagrantes de casos de desmatamento nesse fim de semana. O primeiro foi na região do Paraná, na fazenda Taboquinha. Depois de denúncias, os policiais foram ao local e encontraram pessoas com motosserras sem nenhum tipo de licença de uso. Elas foram autuadas e levadas para a delegacia. Já o segundo caso foi em São Sebastião. A equipe fazia um patrulhamento pela região quando viu uma grande quantidade de fumaça nas margens da DF-001. Os militares encontraram outra pessoa usando uma motosserra. O homem, que não tinha documentação com autorização de uso, foi detido e levado para a delegacia.