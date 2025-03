Polícia Ambiental Militar atua em corte ilegal de árvores no Paranoá

A Polícia Ambiental Militar foi acionada após uma denúncia anônima sobre um possível corte ilegal de árvores em uma área de proteção ambiental no Paranoá. Durante a ação, foram encontrados um homem com uma motosserra e um empresário sem autorização para realizar o corte. Ambos foram presos e levados à delegacia para registro do boletim de ocorrência relacionado ao crime ambiental.



