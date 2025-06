Polícia apreende 35 kg de maconha em mala na Rodoviária Interestadual de Brasília

Uma ação do BPCães, da Polícia Militar do DF, resultou na apreensão de 35 quilos de maconha na Rodoviária Interestadual de Brasília . A droga estava com uma jovem de 20 anos que pretendia embarcar para o Piauí. Uma cadela farejadora indicou as malas onde a maconha estava escondida. Ao ser abordada, a suspeita tentou escapar, mas foi detida e responderá por tráfico de drogas.



