Polícia busca foragido após tiroteio que resultou na morte de casal no DF

A polícia continua as buscas por um envolvido em tiroteio na Ponte Alta do Gama (DF), que resultou na morte de um casal. Taís Bonfim e Alisson Mateus estavam em uma festa em Ceilândia, quando se desentenderam com outros três homens, resultando em uma troca de tiros.



O casal e o amigo tentaram fugir, mas foram perseguidos e alvejados. O veículo com os corpos foi localizado em frente a uma sorveteria. Câmeras de segurança registraram partes do crime, e duas pessoas já foram presas.



